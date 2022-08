Die große Zahl der thüringischen Mitbewerber hält Jenas Oberbürgermeister Thomas Nitzsche für wenig hilfreich: "Der Auslober hat ja nicht mehrere – ich sag mal – Zukunftshalbzentren ausgelobt, sondern ein Zukunftszentrum." Vorstellbar sei, dass man sich gegenseitig unterstütze. "Aber nicht in der Annahme, dass dann ein Teil des Zentrums in der einen Stadt steht und der andere in der anderen. Das wird mit Sicherheit nicht funktionieren."

Nitzsche: Jena hat gute Chancen

Jena, sagt Nitzsche, habe aus mehreren Gründen gute Karten: Die Transformationsforschung spiele an der Universität schon jetzt eine Rolle. Außerdem pflege man enge Kontakte nach Osteuropa. Und: Die Stadt habe in den 90er-Jahren selbst massive Umbrüche erlebt. "Erinnern wir uns an die Zeit nach der Wende, als hier plötzlich 30.000 Menschen ohne Arbeit auf der Straße standen. Oder: Erinnern wir uns an das Problem NSU. Es gab hier Zeiten, als Rechtsradikale ihr Unwesen getrieben haben – eine Schattenseite der Transformation – aber wir wissen, wie man damit umgeht", so Nitzsche.

An der ehemaligen innerdeutschen Grenze in Mühlhausen und Eschwege sei das Thema Transformation aber genauso erfahrbar, sagte Eschweges Bürgermeister Alexander Heppe dem MDR: "Weil es gerade die Mittelstädte sind, die die Lebenswirklichkeit von über zwei Dritteln der Europäerinnen und Europäern abbilden – und wenn's Transformation gibt, die man erforschen kann, dann genau in solchen Städten". Diese Städte erlebten aufgrund der Digitalisierung und der Corona-Pandemie derzeit auch wieder einen Boom.

Drei Städte kandidieren für Sachsen