Dagegen wird nur wenig getan – eine Ausnahme ist das Amtsgericht München. Hier haben sie erkannt, dass Fälle, bei denen häusliche Gewalt eine Rolle spielt, andere Regeln haben müssen für Umgangsverfahren. Richter Dr. Jürgen Schmid hat gemeinsam mit anderen einen "Sonderleitfaden" entwickelt. Darin geht es "hauptsächlich auch darum, dass man in den Gewaltfällen aufklärt, wie der Sachverhalt war, was in den Normalfällen nicht ganz so wichtig ist", sagt Richter Schmid. Nur so könne einigermaßen die Zukunft prognostiziert werden. Denn das Ziel sei, dass sich die Gewalt nicht wiederhole.