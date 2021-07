Facebook darf bei Verstößen gegen die Plattform-Regeln in Deutschland weiterhin Beiträge löschen und Nutzerinnen und Nutzer sperren. Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe macht dem Netzwerk dafür aber nun genaue Vorgaben. So sind die Betroffenen künftig zwingend über eine Sperrung zu informieren und sie müssen die Möglichkeit bekommen, sich zu erklären. Das geht aus zwei Urteilen des BGH hervor (Aktenzeichen III ZR 179/20 und III ZR 192/20). Auch über die Entfernung eines Beitrags muss zumindest nachträglich informiert werden.