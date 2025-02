Bildrechte: IMAGO/Zoonar

Sanierungskosten an Tiefgarage BGH-Urteil: Wohnungseigentümer können Kostenverteilung ändern – mit Grenzen

14. Februar 2025, 12:09 Uhr

Wer in einer Gemeinschaft von Wohnungseigentümern die Kosten für größere Sanierungen tragen muss, ist nicht in Stein gemeißelt. Das hat der Bundesgerichtshof am Freitag entschieden. Will die Mehrheit der Eigentümer die Verteilung von Kosten ändern, ist das zwar erst einmal rechtmäßig. Unzufriedene Eigentümer dürfen jedoch dagegen klagen.