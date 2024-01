In den insgesamt fünf Urteilen ging es unter anderem um Lackierarbeiten, für welche die Werkstatt die Kosten der von ihr beauftragten Lackiererei nicht offenlegen wollte. In einem der weiteren Fälle lagen die Kosten gut tausend Euro höher als die Kostenschätzung einer Konkurrenzwerkstatt. In drei Fällen ging es nach Ansicht der jeweiligen Versicherung um überflüssige Rechnungsposten.