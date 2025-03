Krumbiegel zieht vor allem kommunikative Lehren aus der Pandemie : "Ich habe damals auch Leute verurteilt, die sich nicht haben impfen lassen. Und da möchte ich mich echt an die eigene Nase fassen, dass wir da zu dolle waren", so Krumbiegel im Gespräch mit MDR KULTUR. Rückblickend sieht er in der Pandemie auch einen Beschleuniger "für alle Probleme, die wir sowieso haben". Seine Folgerung ist, dass "wir alle miteinander viel mehr Versöhnung brauchen." Der Sänger will dafür werben, mit Leuten zu reden, die anderer Meinung sind.

Er wolle die Erkenntnisse aus seiner Forschung in diesem Jahr zu einem neuen Modell zusammenführen, um noch bessere Aussagen zu Großveranstaltungen treffen zu können. Dafür brauche er mehr Daten. Die Erhebung erweise sich jedoch als schwierig: "Es zeigt sich mit zunehmendem Abstand zur Pandemie, dass das Interesse an solcher Forschung abnimmt", so Moritz. Gerade bei den großen Akteuren der Branche sei weniger Engagement zu finden. Umso mehr freue er sich über die Zusammenarbeit auf lokaler Ebene mit der Quarterback-Immobilien-Arena in Leipzig, der Känguruh Production Konzertagentur mit Sitz in Halle, aber auch mit dem Werk 2 in Leipzig.