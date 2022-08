Seit Jahren schon führt Sachsen den Bildungsmonitor der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) an – und auch in diesem Jahr landet der Freistaat wieder ganz vorn. Das geht aus der aktuellen INSM-Vergleichsstudie hervor. Thüringen schafft es ebenfalls aufs Podium und kommt in diesem Jahr auf Platz 3. Sachsen-Anhalt ist Schlusslicht der ostdeutschen Bundesländer und im bundesweiten Vergleich Vorletzter.