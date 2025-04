Ob in der Biotonne dann drin ist, was auch reingehört, prüfen die Kommunen laut VKU mit verschiedenen Methoden: "Einige Entsorgungsunternehmen arbeiten mit einer KI oder Detektoren, die die Tonne scannen, bei anderen überprüfen die Müllwerker den Inhalt per Sichtkontrolle." Ob bei Falschbefüllung ein Bußgeld fällig wird, kann jede Kommune in ihrer Abfallsatzung selber festlegen. "Bußgelder im Falle einer fehlbefüllten Biotonne werden nach uns vorliegenden Informationen in der Regel nicht verhängt ", so das Bundesumweltamt auf MDR-Nachfrage. "Vorrangig besteht die Sanktion einer fehlbefüllten Biotonne darin, diese entweder durch den Abfallbesitzer nachsortieren zu lassen oder sie wird stehen gelassen und als Restabfall entleert", heißt es in dem Schreiben weiter.

Dies ist jetzt bereits Praxis in den Kommunen. "Unsere bisherige Verfahrensweise ändert sich nicht", schreibt der Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz. Ein Bußgeld für fehlbefüllte Behälter sei bisher dort nicht in der kommunalen Abfallgebührensatzung verankert und nicht geplant. In Halle gibt es das bislang laut Hallescher Wasser und Stadtwirtschaft GmbH auch noch nicht. Bei der Stadt Dessau-Roßlau könnten bereits 5.000 Euro Bußgeld verhängt werden, "für Abfälle in nicht dafür vorgesehenen Abfallbehältern", wie die Stadt auf MDR-Nachfrage mitteilt. Ebenso ist das in Jena. "In Fällen von wiederholten oder vorsätzlichen Fehlbefüllungen können Bußgelder von bis zu 5.000 Euro verhängt werden. Dies ist in der Satzung über die Abfallwirtschaft in der Stadt Jena vom 7. Dezember 2023 nach § 23 Abs. 3 festgelegt/festgehalten", so der Kommunalservice der Stadt Jena.