Der Druck auf organisierte Kriminalität ist in Deutschland so hoch wie noch nie. Wir haben eine Rekordzahl an Ermittlungsverfahren.

BKA-Chef Holger Münch und Bundesinnenmnisterin Nancy Faeser Bildrechte: dpa

Bundesinnenministerin Nancy Faeser sagte bei der Vorstellung des Berichts, der Ermittlungsdruck sei so hoch wie nie. So habe das BKA vor allem gegen die organisierte Drogenkriminalität mehrfach hart zugeschlagen und große Mengen an Heroin und Kokain sichergestellt.



Auch hieß es, dass immer mehr Tatverdächtige, die organisierter Kriminalität zugerechnet werden, bewaffnet seien. Habe ihr Anteil an allen Tatverdächtigen 2020 noch bei rund 6,4 Prozent gelegen, so seien es zuletzt schon 7,5 Prozent gewesen.