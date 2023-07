Im Bereich der Vergewaltigung, sexueller Nötigung und bei sexuellen Übergriffen sind die Fallzahlen im vergangenen Jahr sogar um 20 Prozent gestiegen. Faeser will deshalb das Bewusstsein in der Gesellschaft ändern: "Keine Frau darf sich schämen, Gewalttäter anzuzeigen. Wir müssen helfen, das Schweigen zu brechen. Gewalt an Frauen ist kein Frauenproblem (...) und darf nicht als privates Schicksal abgetan werden", sagte Faeser.



Das Lagebild "Häusliche Gewalt" des BKA soll am Dienstag von Faeser und Bundesfamilienministerin Lisa Paus in Berlin vorgestellt werden.