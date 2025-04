Mit verstärkten Kontrollen will die Polizei in dieser Woche Raser schnappen und die Verkehrssicherheit erhöhen. Bis zum 13. April findet auch in Deutschland die europaweite "Speedweek" statt. In Deutschland beteiligen sich nach Angaben des ADAC die Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen. In Sachsen fällt der Blitzermarathon mit der Kampagne "Blitz for Kids" vor Schulen zusammen. Nicht dabei sind das Saarland und Berlin.