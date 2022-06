Rechtsextreme Gruppe Prozessauftakt gegen "Blood & Honour"-Funktionäre

Hauptinhalt

In München hat der Prozess gegen mutmaßliche Funktionäre und Mitglieder des verbotenen Neonazi-Netzwerks "Blood & Honour" begonnen. Angeklagt sind zehn Männer. Der Hauptangeklagte Sven B. soll der Thüringer Sektionschef gewesen sein. Am ersten Prozesstag deutete sich an, dass mehrere Angeklagte eine Verständigung anstreben.