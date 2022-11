Das sei heute ganz anders als noch vor zwanzig Jahren, als vor allem Bluter großen Risiken ausgesetzt waren: "Man hat in den 80er- und 90er-Jahren solche Gerinnungspräparate aus Blutspenden von mehreren Tausend Spenderinnen und Spendern hergestellt, was man zum Teil heute noch immer macht. Was man damals noch nicht gemacht hat, war, dass man potentielle Viren anreichert. Heute hat man Testungen auf die Viren, sodass normalerweise gar keine Viren mit reinkommen dürften. Selbst wenn eins drin ist, wird hinterher noch das Virus, was vielleicht noch mit reingerutscht ist, auch abgetötet", sagt Hölig.