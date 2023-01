Städte wollen keine weiteren Verbotszonen

Generell gilt in Deutschland: Direkt neben Kirchen, Fachwerkhäusern oder Altenheimen dürfen keine Raketen und Böller gezündet werden - was beispielsweise in Erfurt dazu führt, dass in der gesamten historischen Altstadt theoretisch ein Böllerverbot besteht. Außerdem können Kommunen nach dem deutschen Sprengstoffgesetz in "bestimmten dichtbesiedelten Gemeinden oder Teilen von Gemeinden" gesonderte Verbotszonen aussprechen.

Warum sollte Böllern in Dresden verboten sein, wenn zwei Kilometer weiter in Radebeul alles erlaubt ist? Kai Schulz Sprecher der Stadt Dresden

Davon haben zum Jahreswechsel einige Städte durchaus Gebrauch gemacht, insbesondere um historisch wertvolle Gebäude zu schützen. Darüber hinaus gibt es in den nun befragten Städten im MDR-Sendegebiet jedoch kaum Bestrebungen, solche Zonen auszuweiten. Zwickau gibt beispielsweise an, dass dafür keine konkrete Gefahrenlage bestehe, und der Sprecher der Stadt Dresden, Kai Schulz, verweist darauf, dass Alleingänge einzelner Kommunen ohnehin nicht sinnvoll seien: "Warum sollte Böllern in Dresden verboten sein, wenn zwei Kilometer weiter in Radebeul alles erlaubt ist? Die Verantwortung auf die Städte und Gemeinden abzuwälzen, ist der falsche Weg."

Diskussion nach gefährlicher Böllerei

Die Stadt Merseburg denkt allerdings über eine Schutzzone für den Dom-Schlossbereich nach. Und in Hildburghausen will demnächst der Stadtrat über ein Verbot in der Innenstadt entscheiden, nachdem sich Feuerwehrleute im Löscheinsatz in der Silvesternacht von umherfliegenden Raketen bedroht gefühlt und die Vorkommnisse eine Diskussion ausgelöst hatten.

Aus Erfurt heißt es darüber hinaus, weitere Verbotszonen seien in der Stadt nicht geplant, aber: "Für die kommenden Silvesterfeierlichkeiten ist eine Aufklärungskampagne zum Abbrennen von Pyrotechnik angedacht." Erfurt will damit noch gezielter auf die Gefahren in Verbindung mit Feuerwerkstechnik hinweisen.

Zahnloses Verbot wegen mangelnden Personals

Wie sehr weitere Verbote aktuell ihre Wirkung verfehlen dürften, zeigt das Beispiel Thüringen: In den Innenstädten wurden die bestehenden Feuerwerksverbote zum Jahreswechsel kaum kontrolliert, wie eine Nachfrage von MDR THÜRINGEN ergab. Meist wurde das mit Personalengpässen in den Ordnungsämtern und fehlenden Polizisten begründet. Laut Umfrage war lediglich in Heiligenstadt das Ordnungsamt in der Silvesternacht unterwegs. Und in Rudolstadt habe es in den vergangenen Jahren vereinzelte Kontrollen gegeben.