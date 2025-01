Eines davon richtete sich gegen einen sogenannten Influencer, der an Silvester eine Rakete in eine Wohnung in Berlin-Neukölln geschossen hatte. Ein Video, das er auf Instagram veröffentlichte, zeigte ihn, wie er aus der Hand eine Feuerwerksrakete zündet und auf ein Mehrfamilienhaus richtet. Dann zeigte die Aufnahme, wie die Rakete in ein Fenster fliegt und explodiert.