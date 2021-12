Seit diesem Oktober sind es nicht mehr zwölf, sondern 13 Menschenleben, die der Anschlag am Breitscheidplatz gekostet hat. Ein mutiger Ersthelfer wurde noch am Unfallort von einem Balken getroffen – fast fünf Jahre später starb er an den Spätfolgen. Auch sein Name wird heute Abend in einer Gedenkveranstaltung zum fünften Jahrestag des Anschlags verlesen werden.