Nach einem Urteil in Köln hatte der TÜV betonte, dass die Klagen eines Teils der Frauen abgewiesen worden seien. Seine Anwälte hatten argumentiert, der TÜV sei wie Gesundheitsbehörden von dem insolventen Hersteller PIP getäuscht worden. Der TÜV Rheinland hatte das Qualitätssicherungsverfahren von PIP zertifiziert.



Gegen den TÜV Rheinland laufen im Nachbarland mehrere Verfahren. In diesem war es um rund 2.000 Klägerinnen gegangen, in einem anderen der TÜV schon zu Schadenersatz verurteilt worden. Das reißanfällige Material könnte Schätzungen zufolge weltweit bei Hunderttausenden von Frauen eingesetzt worden sein.