Erst Anfang Juli wurde die Vorsorge gesetzlich Versicherter erweitert. Jetzt können Frauen zwischen 50 und 75 Jahre – nicht wie bisher bis 70 Jahre – alle zwei Jahre zur Mammografie gehen. Allerdings nutzen 40 Prozent diesen Anspruch nicht. Gerd Nettekoven von der Deutschen Krebshilfe hofft hier auf mehr Aufklärung in den Arztpraxen: "Ich glaube, da brauchen wir auch die entsprechende Aufklärung, dass wirklich Frauen dieses gesetzliche Programm in Anspruch nehmen. Da sind sicher auch die Ärzte gefordert, zum Beispiel auch der ganz normale niedergelassene Hausarzt."



Hier sollten Patientinnen aufgeklärt werden, dass die Mammografie weder schmerzhaft ist noch eine gefährliche Strahlenbelastung stattfindet, noch häufig falsche Befunde festgestellt würden. Genau das seien bei vielen die Ängste. Grundsätzlich solle man schon ab dem Teeniealter, kurz nach der ersten Menstruationsblutung, die eigene Brust nach Auffälligkeiten abtasten. Die verbesserte Früherkennung decke eben mehr Fälle auf, verbessere aber zugleich die Heilungschancen, so Nettekoven.