Der Autor Paul Werner Wagner setzt in seinem Sammelband jenseits von Ost-West-Debatten auf ein differenziertes Bild.

Liedermacher Hans-Eckhardt Wenzel hat das Vorwort zum Buch verfasst und fordert mehr kulturelle Bildung.

Buch-Autor Wagner appelliert, die Kulturpolitik der DDR nicht nur auf den Begriff Staatskunst zu verkürzen.

Was bleibt von einem Land, das an seinen eigenen Ansprüchen gescheitert ist? Eine Fußnote der Weltgeschichte oder vielleicht doch mehr? Diese Frage treibt den Autor Paul Werner Wagner seit vielen Jahren um. Sein jüngster Interviewband fasst die Gespräche mit Menschen zusammen, die in der DDR wichtige Maler, Musiker oder Autoren waren und unter zum Teil sehr schwierigen Bedingungen arbeiteten.

Weder Ostalgie, noch Abrechnung

Aber das Buch ist keine Abrechnung, sondern vielmehr ein Blick zurück – in einer Zeit, in der auch der Westen offenbar vor großen Veränderungen steht. Das hat Paul Werner Wagner ebenfalls im Blick: "Ich denke schon, dass die ehemaligen DDR-Bürger auf Krisensituationen besser vorbereitet sind, als die Bürger der Bundesrepublik, die eigentlich von 1949 an, als die Bundesrepublik gegründet worden ist, ja stetig ein Wachstum gehabt haben." Diese Zeiten scheinen vorbei zu sein, weswegen der Buchtitel "Vom Morgenrot zum Abendlicht" plötzlich unerwartet aktuell wirkt.

Ich denke schon, dass die ehemaligen DDR-Bürger auf Krisensituationen besser vorbereitet sind, als die Bürger der Bundesrepublik. Paul Werner Wagner, Autor

Bildrechte: IMAGO / Zoonar

Unterschiedliche Perspektiven auf die DDR

Paul Werner Wagner hat die DDR aus ganz unterschiedlichen Perspektiven kennengelernt. Aufgewachsen in Wolfen mit Rauchfahnen der Chemie, blickte er später wegen einer missglückten Republikflucht neunzehn Monate durch ein Gefängnisgitter und anschließend bewährte er sich sieben Jahre in der Produktion der Filmfabrik Wolfen. Dann durfte Wagner Kulturwissenschaften studieren und war in Berlin aktiv.

Jenseits der üblichen Ost-West-Debatten setzt er auf ein differenziertes Bild: "Wer sich vorurteilsfrei für DDR-Geschichte interessiert, kann vieles entdecken. Denn es gab Bestrebungen, die sich am Ende nicht eingelöst haben, aber die doch beachtenswert waren und die man aus heutiger Sicht nochmal genauestens beobachten sollte."