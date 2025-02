"Solchen Momenten spüre ich nach, um dahinter nicht nur das Einzelschicksal zu sehen, sondern das größere Muster: Ab wann schieben Menschen nicht mehr reflexartig zur Seite, was ihnen unangenehm ist, sondern beginnen zuzuhören, trotz all der subjektiven Filter." Die sieht Pörksen in der "Tiefengeschichte" jedes Einzelnen begründet, generiert aus guten und schlechten Erfahrungen.

Prof. Dr. Bernhard Pörksen Der 1969 geborene Medienwissenschaftler lehrt seit 2018 an der Universität Tübingen. Als Autor veröffentlicht er in Tages- und Wochenzeitungen, Magazinen sowie Netzmedien. 2018 erschien sein Buch "Die große Gereiztheit. Wege aus der kollektiven Erregung." 2020 publizierte er gemeinsam mit dem Kommunikationspsychologen Friedemann Schulz von Thun das Buch "Kunst des Miteinander-Redens. Über den Dialog in Gesellschaft und Politik."

Zuhören lernen und trainieren

Pörksen plädiert im Gespräch mit MDR KULTUR dafür, die Fähigkeit zuzuhören wieder zu erlernen oder zu trainieren. Er habe kein Patentrezept, aber im Laufe seiner Recherche bestimmte Erkenntnisse gewonnen. Die "Tiefengeschichte", die jeder mitbringe, gelte es zu beachten ebenso wie die Haltung, "auch etwas an sich heranzulassen, was man eigentlich nicht hören will".

Pörksen unterscheidet zwischen "egozentrischer" und "echter Aufmerksamkeit", vom Zuhören mit dem "Ich"- oder dem "Du-Ohr": "'Das Du-Ohr-Zuhören' wird bestimmt von der Frage: 'In welcher Welt ist das, was der andere mir erzählt, plausibel?'" Der Imperativ laute: "Erkenne das Andere in seiner Schönheit, in seiner Fremdheit, vielleicht auch in seinem Schrecken."

Buch über Kommunikation und Zusammenhalt

Diese Art des Zuhörens sieht Pörksen als Grundbedingung für gelingende Kommunikation, die wiederum Voraussetzung sei für gesellschaftliche Verbundenheit. Dabei macht er sich keine Illusionen: Sein Zuhör-Modell sei womöglich nichts für die große Politik, überhaupt für das "Aufeinander-Eindreschen in der öffentlichen Arena, in Talkshows oder sozialen Netzwerken". Zuhören in seinem Sinne heißt: "Die Welt kommen lassen und bereit sein, auch sich selbst zu verändern."

Im Gespräch mit MDR KULTUR wendet Pörksen sich gegen die Simulation des Zuhörens in Wahlkampfzeiten – etwa in "Küchentisch"-Gesprächen – aber auch dagegen, den ernst gemeinten Akt des Zuhörens sofort "als schweigende Sympathie-Kundgebung zu skandalisieren". In Zeiten der blitzschnellen Verfeindung und der Großkrisen sei es nötig, Räume für einen Austausch offen zu halten, auch wenn am Ende die Ablehnung einer Position stehen könne – oder die Entscheidung, den anderen zu bekämpfen, weil man seine Weltsicht verabscheuungswürdig finde.

Bernhard Pörksen kennt Informations-Flut

Pörksen räumt ein, dass seine Betrachtungen in der Praxis einen Balance-Akt bedeuten. Manchmal brauche es den Rückzug, das Weghören, auch um nicht in einen Zustand der Depression und Verzweiflung zu verfallen, sagt der Medienwissenschaftler mit Blick auf die überfordernde Flut von Informationen und Meinungen.

Wirklich zuhören heißt, den anderen anerkennen, Gemeinsamkeiten ausfindig machen, aber auch das Trennende zu begreifen. Bernhard Pörksen, Medienwissenschaftler