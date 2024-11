Bundessozialgericht Vergütung für Solarstrom mindert Bürgergeld

Bezieher von Bürgergeld müssen sich die Einspeisevergütung für Solarstrom aus ihrer Photovoltaikanlage mindernd als Einkommen anrechnen lassen. Sie könnten weder einen Erwerbstätigenfreibetrag vom Jobcenter beanspruchen noch ihre angefallenen Abschreibungen für die Photovoltaikanlage bei der Behörde geltend machen, entschied am Donnerstag das Bundessozialgericht in Kassel. (AZ: B 4 AS 16/23 R)