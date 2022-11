Tom Buhrow stellt in einer Rede in Hamburg weitreichende Ideen für eine Neustrukturierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland vor.

ZDF-Intendant Himmler und der künftige ARD-Vorsitzende Gniffke sehen Buhrows Ideen als Ansporn und zeigen sich offen für Reformen.

Bundesfinanzminister Lindner und Regierungschefs aus Mitteldeutschland reagieren positiv auf Buhrows Vorschläge.

Mit seinen Ideen für eine Neustrukturierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks hat WDR-Intendant und ARD-Vorsitzender Tom Buhrow positive Reaktionen hervorgerufen. Bundesfinanzminister Christian Lindner sagte, "die Initiative von Tom Buhrow verdient außerordentlichen Respekt und Beachtung". Wenn die Legitimität der Öffentlich-Rechtlichen gestärkt werden solle, gehe das nur durch Reformen. "Dabei darf es keine Denkverbote geben", betonte Lindner. Dass das nun aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk selbst angestoßen werde, sei eine echte Chance.

Lob und Zustimmung von Finanzminister Lindner

Buhrow hatte sich in einer Rede anlässlich des 100-jährigen Bestehens des Hamburger Übersee-Clubs für einen neuen Gesellschaftsvertrag für die Öffentlich-Rechtlichen ausgesprochen. Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" publizierte die Rede. Buhrow sprach dabei nach eigener Aussage ausdrücklich nicht in seiner Funktion als derzeitiger ARD-Vorsitzender.

ZDF-Chef: "offen und bereit für grundsätzliche Debatte"

ZDF-Intendant Norbert Himmler zeigte sich offen für grundsätzliche Reformüberlegungen. Er sagte, das ZDF scheue keinen Vergleich der Systeme. Das Zweite Deutsche Fernsehen habe seine Reformfähigkeit unter Beweis gestellt, fügte der Intendant hinzu und nannte als Beispiel unter anderem die Mediathek. Himmler sagte, eine Debatte über Auftrag und Umfang der Öffentlich-Rechtlichen sei wichtig. Er teile aber nicht die pauschale Skepsis Buhrows bezüglich der Reformfähigkeit. Auch nehme er die Medienpolitik als beweglicher wahr.

Buhrow hatte in seiner Rede am Mittwochabend das Szenario gezeichnet, Deutschland werde in 20 Jahren nicht mehr alle öffentlich-rechtlichen Sender finanzieren wollen. "Wenn wir jetzt nicht verantwortungsvoll und ehrlich einen Neuanfang machen, wird es schlimmstenfalls keinen Neuanfang geben", sagte Buhrow. Er sprach sich für einen Runden Tisch aus, der das System des öffentlich-rechtlichen Rundfunks neu entwerfen solle. Dieser Runde Tisch solle als eine "Art verfassungsgebende Versammlung" einen "neuen Gesellschaftsvertrag" ausarbeiten.

Buhrow kritisiert "Klein-Klein zwischen Ländern und Sendern"

Als Hemmnis für Reformen sieht Buhrow die aus seiner Sicht berechtigten Standortinteressen der Bundesländer. Jede einzelne Staatskanzlei finde genau zwei Sender gut: das ZDF, in dessen Aufsichtsgremien jede Landesregierung vertreten ist, und die eigene Landesrundfunkanstalt aus der ARD. "Jenseits dieser zwei Sender beginnt in der Fantasie das Reich unendlicher Einsparmöglichkeiten", sagte Buhrow. So hätten etwa Landespolitiker in Sachsen-Anhalt bei ihrem Widerstand gegen die jüngste Beitragserhöhung keinerlei Abstriche bei den Landes-Radiowellen des MDR hinnehmen wollen aber eine Abschaffung des Saarländischen Rundfunks vorgeschlagen. Im "Klein-Klein zwischen Ländern und Sendern" seien die großen Fragen nicht zu lösen, lautet Buhrows Fazit.

Buhrow-Nachfolger Gniffke sieht Runden Tisch kritisch