So mancher Zuschauer dürfte sich in den vergangenen Monaten gefragt haben, ob er beim falschen Sender gelandet ist. In den Werbeblöcken der privaten TV-Sender tauchte zur besten Sendezeit neben Reklamefilmchen für Bier, Glücksspiele und Schokolade plötzlich ein Werbespot mit einer aus dem Rahmen fallenden Botschaft auf: Da bereitete sich eine vierköpfige Familie auf einen Notfall vor. "Zum Glück haben wir unsere Vorräte. Das sind nicht nur Lebensmittel. Auch gepackte Rucksäcke, Dokumentenmappen, Seife, Medikamente und Campingkocher, Taschenlampen, ein Kurbelradio", heißt es dort.