Oft seien die Belarus-Flüchtlinge, die an der sächsischen Grenze entdeckt werden, in einer erbärmlichen Verfassung: "Die sind in einem gezeichneten Zustand. Man sieht den Personen an, dass sie sich längere Zeit im Freien aufgehalten haben. Und dass sie einen langen, beschwerlichen, eingepferchten Weg quer durch Polen hinter sich haben und entsprechend auch auf rettungsdienstliche Hilfe angewiesen sind."

Die Lage an der Grenze zu Polen habe sich mittlerweile entspannt, erklärt Marcel Pretzsch. In der ersten Dezemberhälfte wurden nur 36 Flüchtlinge in Sachsen aufgegriffen. In den beiden Monaten zuvor waren es jeweils über 1.000, die meisten aus Irak. Aber auch Syrer und Iraner nutzten die Belarus-Route, sogar Türken, so Pretzsch. Nie zuvor habe die Bundespolizei in Sachsen vor so einer Herausforderung gestanden. "Das war einfach ein quantitatives Problem, dem wir uns stellen mussten und wo die Bundespolizei herausgefordert war."