Bildrechte: picture alliance/dpa | Pia Bayer

Mit Uniform im Klassenzimmer Kritik an Bundeswehr-Vorträgen an Schulen

Hauptinhalt

28. Oktober 2024, 05:00 Uhr

Es ist Krieg in der Ukraine, es ist Krieg im Nahen Osten, im Sudan, im Jemen, in Syrien. Die Liste ist lang. Klar, dass auch in Schulen großer Erklärungsbedarf besteht. In dieser Gemengelage hält die Bundeswehr an Schulen immer mehr Vorträge zur politischen Bildung. Daran gibt es Kritik.