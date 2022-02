Kusel Bundesweite Schweigeminute für ermordete Polizisten

Mit einer bundesweiten Schweigeminute ist am Vormittag der beiden ermordeten Polizisten aus Kusel in Rheinland-Pfalz gedacht worden. Sie waren am Montag bei einer Verkehrskontrolle erschossen worden. Zwei Tatverdächtige sitzen in Untersuchungshaft.