Meeßen-Hühne malt das Szenario einer Cannabis-Präventionsveranstaltung in der Schule zu Zeiten, als Cannabis noch illegal war. Sie erklärt: "Und dann läuft der 15-Jährige nach Hause und sagt: Mama, die Frau von der Drogenberatung hat gesagt, vom Kiffen stirbt man gar nicht direkt und wird auch nicht sofort abhängig." Die Mutter wende sich in ihrer Sorge und Angst an die Schule. "Wie können Sie nur. Was soll das? Ja, das heißt, die Stimmung gegen diese Art von Prävention war sehr, sehr schwierig", erinnert sich Meeßen-Hühne.