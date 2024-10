Trotz Legalisierung Cannabis noch immer kaum legal zu bekommen

Hauptinhalt

27. Oktober 2024, 08:18 Uhr

Seit mehr als einem halben Jahr ist Kiffen in Deutschland legal. Auch der Cannabis-Anbau in einigen Clubs erlaubt. Doch auch in Mitteldeutschland sind erst wenige Genehmigungen erteilt. So kommt die Droge vorerst weiter eher aus illegalen Quellen. Und das könnte auch noch länger so bleiben.