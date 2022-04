Rheinland: Der mit Quecksilber belastete Rekord-Wels

Im Rheinland steht ein ganz ähnliches Werk wie in Bitterfeld. In Knapsack – südlich von Köln – steht heute ein Chemiepark. Früher waren es die Farbwerke Hoechst, und die sind ebenso wie die Werke in Bitterfeld zur Kaiserzeit entstanden, haben ähnliche Produkte und stehen ebenfalls nah an einem Kohlerevier.

Nah am Werk bei Köln gibt es die Ville-Seen. Früher wurde dort gern geangelt. "Der war besonders groß: 2,20 Meter und 190 Pfund", berichtet Manfred Kranz über einen gefangenen Wels aus dem See, den sein Vater gepachtet hatte. Nur wenige Tage nach dem Fang des damals deutschen Rekordes geschah ein Unfall.

Am 7. Mai 2008 brach in einer nicht weit entfernten Verbrennungsanlage ein Feuer aus. "Die Feuerwehr musste natürlich löschen. Und einen Tag später sind riesige Mengen Löschwasser durch den Zulauf vom Knapsacker See in den Röddersee geflossen", berichtet Kranz.

Bei späteren Wasserproben wurde entdeckt: Der See war verseucht mit Chemie. Aber nicht nur vom Löschwasser, wie man zunächst dachte. Aus Mülldeponien am Ufer sickerten offenbar seit langem Quecksilber und PFT ein. Quecksilber wirkt als Nervengift. PFT – Perfluorierte Tenside – sind in der Natur nicht abbaubar, dadurch extrem langlebig und reichern sich im Gewebe an. Sie sind giftig für Mensch und Tier.