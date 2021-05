In Thüringen steht der Gottesdienst im Augustinerkloster Erfurt im Zeichen des ökumenischen Kirchentags in Frankfurt am Main. Außerdem findet die traditionelle katholische Männerwallfahrt nach Klüschen Hagis im Eichsfeld corona-konform statt. Auch evangelische Kirchengemeinden im Freistaat wollen im Freien feiern. In Sachsen laden die evangelischen Kirchgemeinden zu Gottesdiensten im Freien an besonderen Orten – sofern es das Wetter zulässt, so in Kirchhöfen, Pfarrgärten, auf der Wiese, im Wald oder auf einem Berg. Der geplante Autogottesdienst in der Baggerstadt Ferropolis bei Gräfenhainichen in Sachsen-Anhalt wurde nun in die Kirche in Gräfenhainichen verlegt.