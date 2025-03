"Die Enthüllungen, die Chruschtschow sehr behutsam vornahm – er hielt sich da sehr zurück –, das war eine riesige Erschütterung für KPDSU, für die Sowjetunion und für den ganzen sozialistischen Block. Das konnte diese Idee töten", so Christoph Hein über Chruschtschows Geheimrede. Auch in der westlichen Welt, wo es zuvor durchaus Anerkennung und Zuneigung für diese Ideen gegeben hätte, habe dies zu Erschütterung und Abkehr geführt. "Es war der Punkt, wo der Kalte Krieg vollends verloren war. Und dann hielt sich dieses Gebilde noch ein paar Jahre, bevor es dann ganz zusammenbrach", erzählt der Autor.

Die Funktionäre halten bis zum Untergang der DDR an ihren Überzeugungen fest, auch wenn zu spüren ist, dass sie mehr und mehr ins Wanken geraten. Ganz anders die nächste Generation, insbesondere Goretzkas Stieftochter Kathinka. Sie, eigentlich das Zentrum im Roman (und inspiriert unter anderem von Christoph Heins Frau Christiane), gerät immer mehr in Distanz zur Welt ihrer Eltern. Als Schülerin spielt sie in einer Theatergruppe, die an Wolf Biermanns "berliner arbeiter- und studententheater" aus den frühen 60er-Jahren erinnert – ein kreativer Freiraum, kurz nach seiner Gründung der SED verboten. Später heiratet Kathinka – zum Ärger der Alten – einen Pfarrerssohn und zieht mit ihm nach Leipzig. In den späten 80er-Jahren besucht sie die Friedensgebete in der Nicolaikirche.