Das Mittel von Biontech und Pfizer ist Anfang September von der EU-Arzneimittelbehörde EMA empfohlen und anschließend von der EU-Kommission zugelassen worden. Seit dieser Woche wird es in deutschen Impfzentren und Arztpraxen verabreicht. Am Montag hatte die EMA auch den an BA.5 angepassten Impfstoff empfohlen. Die Ständige Impfkommission will am Freitag für Deutschland ihre Empfehlung zu den verschiedenen Auffrischungsimpfungen gegen das Coronavirus bekannt geben.