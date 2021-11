Fünf Prozent der Infektionsorte sind eindeutig zuzuordnen.

Gesundheitsämter haben Probleme mit der Kontaktnachverfolgung.

RKI ermittelt anhand von Daten Tendenzen für Ansteckungsorte.

Ansteckungen haben sehr kleine Zeitfenster.

Wo ist die Gefahr am größten, sich mit Corona anzustecken? Die Frage geht zunächst an Prof. Dr. Hajo Zeeb, Epidemiologe am Leibnitz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie in Bremen. Seine Antwort ist kurz: "Die allermeisten Fälle sind nicht einem Ausbruch zuzuordnen. Es sind also quasi Einzelfälle."

RKI führt Statistik

Also: Man weiß es nicht! Schauen wir uns die Daten trotzdem genauer an. Denn natürlich führt das RKI auch über Infektionsorte eine Statistik. Eine ewige Excel-Tabelle sozusagen.

Prof. Dr. Hajo Zeeb Bildrechte: Sebastian Budde Inzwischen umfasst sie exakt 1.770 Zeilen. Darin sind sauber für jede Kalenderwoche aufgeführt, wie viele Menschen sich – wahrscheinlich – jeweils, wo angesteckt haben: zu Hause, in der Arztpraxis, in der Schule, in Bus oder Bahn und so weiter.



Den weitaus größten Anteil macht, wie von Zeeb angedeutet. die erste Kategorie aus: "Nicht in Ausbruch erfasst". Zeeb sagt, man wisse nicht, ob hier eine zweite Person oder eine dritte, vierte, fünfte Person mit der jetzt dokumentierten Infektion zusammenhänge.

Nur fünf Prozent der Infektionsorte bekannt

In der vergangenen Woche war nur bei gut fünf Prozent der Ansteckungen der Infektionsort überhaupt bekannt.

Wegweiser zu einem Testzentrum Bildrechte: dpa Das RKI teilt den Grund schriftlich mit: "Die Gesundheitsämter können wegen der vielen Fälle und wegen der vielen Kontakte dieser Fälle oft nicht herausbekommen, wo die Infektion stattgefunden hat."



Die Kommunen, wo die Gesundheitsämter angesiedelt sind, berichten aus eigener leidvoller Erfahrung von den Problemen der Kontaktnachverfolgung. So heißt es aus den mitteldeutschen Landeshauptstädten:

Dresden: Bei dem exponentiellen Anstieg der Zahlen ist es dem Gesundheitsamt nicht möglich, Umgebungsuntersuchungen durchzuführen. Dies ist bis zu einer Inzidenz von 50 gegeben.

Bei dem exponentiellen Anstieg der Zahlen ist es dem Gesundheitsamt nicht möglich, Umgebungsuntersuchungen durchzuführen. Dies ist bis zu einer Inzidenz von 50 gegeben. Erfurt: Aufgrund des derzeitigen hohen Fallaufkommens ist die Kontaktierung von Kontaktpersonen zeitweise erst kurz vorm dem Auslaufen der Quarantänedauer möglich.

Aufgrund des derzeitigen hohen Fallaufkommens ist die Kontaktierung von Kontaktpersonen zeitweise erst kurz vorm dem Auslaufen der Quarantänedauer möglich. Magdeburg: In der Landeshauptstadt Magdeburg ist die Kontaktpersonen-Nachverfolgung nicht mehr uneingeschränkt möglich.

Daten liefern Tendenzen für Ansteckungen

Wenn Infizierte nicht wissen, wer sie angesteckt haben könnte, können sie auch den Ansteckungsort nicht wissen. Trotzdem kann das RKI auf Basis der Daten Tendenzen ausmachen. Dabei heißt es, Häufungen würden oft in Privathaushalten und in der Freizeit, zum Beispiel im Zusammenhang mit Reisen, dokumentiert.



Weiter heißt es vom RKI, Übertragungen und Ausbrüche fänden aber auch in anderen Zusammenhängen statt, zum Beispiel im Arbeitsumfeld, in Schulen, bei Tanz- und Gesangsveranstaltungen und anderen Feiern, besonders auch bei Großveranstaltungen und in Innenräumen.