Nicht proaktiv an ihren Hausarzt wenden.

Bis dahin appelliert Ingrid Dänschel, Mitglied im Bundesvorstand des Deutschen Hausärzteverbandes, nicht zum Telefonhörer zu greifen. "Sie sollten sich jetzt nicht proaktiv an ihren Hausarzt wenden", sagt Dänschel. "Die Hausärzte bereiten sich aber auf diese Boosterimpfung vor, so dass wir das sicherlich besser organisiert haben werden als zu Beginn der Pandemie."

Dänschel rät, beim nächsten Hausarztbesuch das Thema Auffrischungsimpfung anzusprechen. Wenn bis Herbst keine Konsultation anstehe, solle man frühestens Ende September in der Praxis nachfragen. Wenn es dann so weit ist, empfiehlt der Hausärzteverband, sich gleich doppelt impfen zu lassen – gegen Grippe und gegen Corona. "Es spricht medizinisch überhaupt nichts dagegen, am gleichen Tag die Impfung gegen Influenza und die Boosterimpfung für Covid zu geben", sagt Dänschel.