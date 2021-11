Schutz gegen Covid-19 So läuft die Booster-Impfung in Hausarztpraxen

Die Quote der Auffrischungsimpfungen gegen das Coronavirus ist ziemlich niedrig, sowohl in Mitteldeutschland als auch im Rest der Bundesrepublik liegt sie bei um die drei Prozent. Die Auffrischungsimpfungen müssten Schwung aufnehmen, heißt es in der Politik und von Experten. Eine Aufforderung, die sich besonders an Hausärztinnen und Hausärzte richtet, nachdem die meisten Impfzentren inzwischen geschlossen sind. Aber was spielt sich dort derzeit ab – und wie viel Kapazität ist noch frei?