Laut Annette Rommel von der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen gibt es eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission, dass sich Personen über 70 sowie Personen mit Immundefizit eine Boosterimpfung holen. Außerdem werde die dritte Impfung für alle Menschen empfohlen, die in empfindlichen Bereichen leben – also beispielsweise Menschen, die ältere Menschen im Gesundheitswesen betreuen oder in Kindertagesstätten arbeiten.