Der Präsident der Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi), Gernot Marx, hatte erst gestern rund 6.000 Covid-Intensivpatienten bis Weihnachten prognostiziert. Der bisherige Höchststand lag am 3. Januar bei 5.745.



Auch die Krankenhausgesellschaften in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen warnen, dass sich die Situation in den Kliniken weiter zuspitzt. Die drei Länder haben mit Abstand die höchsten Inzidenzwerte: In Sachsen sind es nach Daten des Risklayer-Projekts derzeit rund 1.506 Neuinfektionen pro 100.000 Menschen in einer Woche, in Thüringen 1.023, in Sachsen-Anhalt 821. Der bundesweite Schnitt liegt bei 489.