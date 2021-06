Warteschlangen gehören seit Ausbruch der Corona-Pandemie zum Bild in der Öffentlichkeit dazu: Standen die Menschen anfangs für Klopapier und Desinfektionsmittel vor den Drogerien, warten sie nun an Eingängen zu Freizeiteinrichtungen – bis bewiesen ist, dass sie getestet, geimpft oder genesen sind. Doch die Chancen stehen gut, dass die Schlangen bald wieder kürzer werden, je mehr Geimpfte sich den digitalen Impfnachweis besorgt haben. Das ist ein QR-Code, den sich Geimpfte auf Papier oder in einer App (der neuen CovPass-App, der Corona-Warn-App oder der Luca-App) mit sich führen können. Per Scan des Codes wird innerhalb von Sekunden klar, ob die Person geimpft ist – deutlich schneller, als das aufwändige Blättern im Impfpass.