Ich versuche zu beweisen, dass man in dieser absurden Situation, die für mich alles andere als befriedigend ist, irgendwas macht, etwas Produktives macht, dass man, dass man nicht in sich zusammensackt, sondern dass man sich aufrecht hält.

Die Institution Mehrgenerationenhaus in Gotha, eine Begegnungsstätte mitten in der Stadt, die faszinierend ist, die nachhaltig ist und die sehr sozial eingestellt ist - die haben gesagt, ja dann kommen sie halt zu uns und kochen für uns. So bin ich auf dem Posten für vegetarische, respektive vegane Ernährung, was mein Steckenpferd ist, auch privat, bin ich auf diesen Posten gelandet und koche seitdem jeden Montag für den ganz normalen Geschäftsbetrieb.