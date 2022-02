Um pandemiebedingten Stress und Ängste bewältigen zu können, greifen mehr Menschen in der Krise zu Rauschmitteln. Laut dem UN-Weltdrogenbericht aus dem Sommer 2021 treibt die Corona-Krise mehr Menschen zum Drogenmissbrauch. Dem Bericht zufolge konsumierten im Jahr 2020 weltweit rund 275 Millionen Menschen Drogen, 2018 waren es noch 269 Millionen.

Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt der Jahresbericht der Deutschen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (DBDD) vom November 2021. Er gibt einen Überblick über das Konsumverhalten in der Altersgruppe der 12- bis 64-Jährigen während der Pandemie. Demnach griffen mehr Personen in diesem Zeitraum auf sedierende Medikamente und Alkohol zurück.

So wird bei Jugendlichen als auch bei Erwachsenen Cannabis am häufigsten konsumiert. Unter den 12- bis 17-Jährigen werden nach Cannabis, Ecstasy, Amphetamine und psychoaktive Pflanzen sowie Kokain und LSD am häufigsten konsumiert. Die 18- bis 64-jährigen Erwachsenen konsumieren neben Cannabis Amphetamine, neue psychoaktiven Substanzen sowie Ecstasy, Kokain und Crack.