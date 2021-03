Ein Jahr länger in der Kita - beim Paritätischen Wohlfahrtsverband Thüringen, bei dem zahlreiche Kita-Träger organisiert sind, ist das ein Thema. Aber: Wie viele Eltern genau ihre Kinder länger in der Kita lassen möchten, das ist bisher unklar.

Eine Ursache sei unter anderem die Überlegung von Eltern, dass ihre Kinder Entwicklungsrückstände, die in der Pandemie entstanden sind, durch ein Jahr mehr Kindergarten aufholen könnten. Aber nicht immer sei das Ansinnen der Eltern auch wirklich begründet, so Schröter. Die Einrichtungen würden allen Eltern im Rahmen der Entwicklungsgespräche ein Feedback geben, ob die Fähigkeiten des jeweiligen Kindes genügten, den Unterricht zu meistern. In fast allen Fällen sei das bisher auch so.