"Wir schieben da eine Welle vor uns her, ein bisschen so wie ein Tsunami – weil die Leute haben Schulausfall und alles erlebt, sie werden jetzt nicht eine Kur mit Kind beantragen und das Kind schon wieder drei Wochen aus der Schule rausnehmen. Sie waren alle schon ein bisschen zurückhaltender. Und jetzt kommt das, was wir prophezeit haben. Sie merken, wie erschöpft sie sind, was sie geleistet haben und denken, jetzt muss es stattfinden – dadurch steigt die Zahl der Anträge."