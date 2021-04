Auch im Fernverkehr fehlte 2020 durch die Corona-Krise ein Großteil der Fahrgäste. Dort wurden 87,6 Millionen Fahrten gezählt - ein Minus von 49,3 Prozent. Beim Linienverkehr mit Fernbussen ging die Auslastung nach Angaben des Statistischen Bundesamtes sogar um 71 Prozent auf 6,1 Millionen zurück. Die Statistiker weisen zudem ausdrücklich darauf hin, dass die derzeit von den Verkehrsbetrieben gemeldeten Daten für den Nahverkehr insbesondere in Bussen möglicherweise die tatsächlichen Rückgänge nicht vollständig abbildeten. So hätten viele Besitzer von Zeitkarten diese vergleichsweise selten genutzt hätten.

Die geringe Auslastung hat ihren Preis: Bund und Länder unterstützen den Nahverkehr mit Millarden, um die Umsatzeinbrüche auszugleichen. Bildrechte: IMAGO

Auch bei den Verkehrsbetrieben in Mitteldeutschland sind deutlich weniger Menschen mit Bus und Bahn gefahren. Besonders deutlich war der Rückgang in den Lockdown-Monaten. Im März und April 2020 zählte der Mitteldeutsche Verkehrsverbund MDV im Schnitt nur rund 20 bis 30 Prozent Fahrgäste. In den Sommer- und Herbstmonaten habe sich das Fahrgastaufkommen stabilisiert. Auf den stark nachgefragten Pendlerstrecken in und zwischen Halle und Leipzig seien wegen der Abstandsregeln teilweise sogar verstärkt Busse und Bahnen eingesetzt worden.



Weiter hieß es, die 18 Verkehrsbetriebe im Verbund hätten während der Pandemie nahezu das volle Angebot erbracht. Insbesondere Menschen in systemrelevanten Berufen seien auch auf den ÖPNV angewiesen. MDV-Sprecherin Juliane Vettermann erklärte auf Anfrage von MDR AKTUELL, die Verluste durch fehlende Fahrkarten-Erlöse in Höhe von rund 37 Millionen Euro seien durch den Rettungsschirm des Bundes und der Länder abgefangen worden. Die Kosten für Hygienemaßnahmen seien jedoch weitgehend selbst getragen worden.