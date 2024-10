Husten, Schnupfen, Fieber – Wer sich davor schützen will, kann sich impfen lassen. Derzeit sei das Interesse daran aber noch recht gering, sagt Ulf Zitterbart, Vorsitzender des Thüringer Hausärztinnen- und Hausärzteverbands. "An der Grippe-Impfung ist Interesse da, aber auch etwas weniger als in der Vor-Corona-Zeit. An der Corona-Impfung ist ein ganz verhaltenes Interesse nur da."