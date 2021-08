Während der Corona-Pandemie ist dem Gesundheitsschutz eine größere Bedeutung beigemessen worden. Das spräche für die These von Herrn Schwarzmann von der persönlichen Unversehrtheit als höheres Gut. So einfach sei das aber nicht, sagt der Jurist Augsberg: "Weil wir sagen müssen, was wir genau verhindern wollen. Wir können nicht jedes Risiko auf diese Weise irgendwie aus der Welt schaffen." Als Gesellschaft in der Interaktion mit Menschen müsse man immer mit Risiken rechnen. "Eine risikolose Gesellschaft ist wahrscheinlich völlig unrealistisch und jedenfalls in hohem Maße totalitär."