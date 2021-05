Steffen Heidenreich ist Hausarzt in Auerbach im Vogtland. Er impft selbst, weil er sagt, nur so lasse sich die Pandemie aufhalten. Doch er kenne in seinem Umfeld Kolleginnen und Kollegen, die nicht an der Impfkampagne teilnähmen. Aus unterschiedlichsten Gründen, wie Steffen Heidenreich erklärt: "Es gibt Ärzte, die von ihrer Grundeinstellung her nicht impfen. Das ist für mich persönlich nicht nachvollziehbar. Es gibt aber auch Ärzte, die aufgrund der räumlichen Beengtheit ihre Abstandsregeln in der Praxis nicht einhalten können. Da ist ein gewisses Verständnis da. Und einige Praxen fühlen sich überfordert mit den täglich wechselnden Lieferungen oder Nicht-Lieferungen von Impfstoff, sodass sie frustriert irgendwann gesagt haben: Jetzt impfe ich nicht mehr."