Jedoch: Nicht alle 12 Millionen lassen sich einfach so in die Immunisierungsstatistik hineinrechnen. Denn manche sind geimpft und tauchen daher schon in der Impfstatistik auf. Laut Scholz ist es demnach relativ schwierig einzuschätzen, wie hoch die Gesamtimmunisierung in der Bevölkerung ist. "Wir sind ungefähr bei 65 Prozent Impfungen. Wir wissen, dass 15 Prozent grundimmunisiert sind. Aber das addiert sich nicht, weil das nicht alle wissen und auch welche immunisiert sind durch eine Infektion und durch eine Impfung", erläutert Scholz. Die genaue Summe sei nicht klar, da die Studienlage in Deutschland sehr schlecht sei.