Corona-Pandemie Polizei vermutet hohe Dunkelziffer bei gefälschten Corona-Impfzertifikaten

Seitdem es Ungeimpfte im Alltag deutlich schwerer haben, etwa bei Besuchen in Restaurants oder Theatern, haben die Corona-Impfzertifikate an Wert gewonnen. Anstatt einen kostenpflichtigen Test vorzuweisen, werden zunehmend Impfpässe gefälscht. Erst diese Woche machten Polizisten in München eine Betrügerbande dingfest, die Hunderte gefälschte QR-Codes für den digitalen Corona-Impfausweis hergestellt und im Internet verkauft haben soll. Ein Problem auch in Sachsen und Thüringen.