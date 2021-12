Impfen – das wäre für die meisten Apotheker völlig neu, erklärt Reinhard Groß, Inhaber mehrerer Apotheken in Zwickau. Doch nicht nur er, sondern sicherlich viele seiner Kolleginnen und Kollegen stünden dafür in den Startlöchern, so Groß. "Trotzdem drücke ich mich da vorsichtig aus, weil sehr viele Apotheken in Sachsen an ihrer Belastungsgrenze arbeiten. Einmal durch ihren eigenen Krankenstand, andererseits durch die zusätzlichen Herausforderungen bei Corona-Schnelltests und beim Digitalisieren der Impf-Zertifikate."

Rund 2.600 Apotheker in Deutschland erhielten Impfschulungen, allerdings nicht in Mitteldeutschland. Für Coronaschutz-Impfungen sollen sie sich daher, so lautet der Plan von Bund und Ländern, schulen lassen. Nicht nur deshalb sei das Impfen in Apotheken von heute auf morgen nicht machbar: "Dann müssen in den Apotheken die Voraussetzungen geschaffen werden, personelle und räumliche Voraussetzungen. Ich sehe aber noch ein Problem. Die Impfstoffe müssen in der nötigen Menge vorhanden sein."



Und es müssten Gesetze angepasst werden, fügt Groß hinzu. Bund und Länder wollen dafür das Infektionsschutzgesetz ändern. Bis der Bundestag es verabschiedet, dürften aber noch Wochen vergehen.