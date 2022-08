Frieder Weigmann von der Diakonie Mitteldeutschland hat diese Erfahrung ebenfalls gemacht . Er meint, es habe keine Folgen gegeben, weil die Gesundheitsämter "selbst das Einsehen hatten, als Akteure vor Ort zu sagen: Jeder wird gebraucht". Man rede seit Jahren von einem Fachkräftemangel, von übervollen Dienstplänen, von Menschen, die durch ihre Arbeit in der Pflege und im Krankenhaus physisch sowie psychisch hoch belastet seien. Ein Betretungsverbot für die auszusprechen, die nicht geimpft seien , ohne dass ein Schaden bereits entstanden sei, sei völlig unverhältnismäßig.

Weigmann spricht von einer Vernunftentscheidung der Gesundheitsämter, die die Verbote entsprechend der Versorgungslage ermessen müssen. Das Personal im Kranken- und Pflegebereich ohne Covid-Impfung sei stattdessen in allen Einrichtungen regelmäßig getestet worden.

Dennoch will Weigmann an der Gesetzgebung nichts mehr ändern. Da die Regelung ohnehin zunächst bis Ende 2022 befristet sei, setze man da jetzt keine Kraft mehr rein. Man rechne nicht mehr damit, dass sich an dieser "Stillhaltesituation" bis Ende des Jahres noch mal deutlich etwas ändern werde.